Grand Theft Auto 6 creerà problemi all'uscita di Borderlands 4? Il CEO di Take-Two parla di cosa vuole fare

Take-Two è la casa madre di Rockstar Games e quindi l'editore di Grand Theft Auto 6 , ovvero uno dei giochi più attesi del momento e previsto per il prossimo anno. Ovviamente però non è l'unico prodotto della compagnia in arrivo, anche se si considerano unicamente le opere più grandi. Ad esempio, è in arrivo anche Borderlands 4 .

Le parole di Zelnick su GTA 6 e Borderlands 4

Ricordiamo prima di tutto che GTA 6 è previsto per l'autunno 2025 (sebbene ci siano rumore che suggeriscono un rimando, negato comunque dall'editore), mente Borderlands 4 ha per ora un periodo di uscita fissato tra il primo aprile 2025 e il 31 marzo 2026 (ovvero l'anno fiscale 2025).

Possibile che Borderlands 4 arrivi in autunno? Un periodo di solito già denso ma che il prossimo anno promette di dare spazio anche a GTA 6? Zelnick afferma che, sebbene non sia possibile per ora dare una data precisa del gioco di Rockstar Games, si sente di confermare che non alcun motivo per cui qualcuno debba pubblicare in date simili due grandi videogiochi.

In altre parole, se GTA 6 effettivamente arriverà in autunno, possiamo supporre che Borderlands 4 farà di tutto per non venir pubblicato in tale periodo. Questo ci permette di supporre quindi che il periodo di uscita dello sparatutto sia tra aprile e maggio 2025 oppure tra gennai e marzo del 2026.

Per ora sono solo speculazioni, ovviamente, ma in ogni caso di aiutano a farci un'idea più precisa di quanto potremo vedere il videogioco. Nel frattempo, possiamo consolarci con i primi concept art di Borderlands 4.