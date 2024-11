Bloodborne gira meglio su PS5 Pro? Un video lo mostra in azione

Bloodborne gira meglio su PS5 Pro? Considerando che la nuova console Sony dispone di un'opzione che migliora la qualità visiva dei giochi PS4, ElAnalistaDeBits ha realizzato un video per capire come si comporta il titolo di FromSoftware.

Ebbene, a giudicare dal confronto ci sono effettivamente dei miglioramenti dal punto di vista grafico, ma si tratta di cose davvero marginali: l'immagine appare più nitida, ma non vengono toccati gli effetti né chiaramente il frame rate.

Quest'ultimo infatti resta bloccato a 30 fps e non può ovviamente aumentare se non attraverso un intervento degli sviluppatori, nell'ambito di una patch che tuttavia comporterebbe una serie di test per verificare il corretto funzionamento dell'esperienza a 60 fotogrammi.

Insomma, alla fine dei conti tutto dipende da Sony, visto che l'opzione presente su PS5 Pro di per sé non produce purtroppo miglioramenti sostanziali nei giochi che presentano determinati vincoli tecnici.