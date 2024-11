Addio notch e fori? Il nuovo OLED "Wukong" con fotocamera sotto al display promette meraviglie!

Per questa soluzione BOE ha collaborato con ZTE, nello specifico con i brand Nubia e Red Magic, per l'implementazione dei nuovi display sugli smartphone Nubia Z70 Ultra e Red Magic 10 Pro , il gaming phone con SoC Snapdragon 8 Elite. L'azienda ha dichiarato che i nuovi display AMOLED integrano diverse tecnologie all'avanguardia, tra cui cornici ultra-sottili SIP, packaging COP e, naturalmente, la nuova fotocamera sotto al display.

L'azienda cinese BOE Technology ha presentato una nuova tecnologia per fotocamere integrate sotto al display OLED degli smartphone . Questa soluzione innovativa punta a migliorare significativamente la qualità delle immagini rispetto ai precedenti tentativi di integrare la fotocamera sotto al pannello, aprendo la strada a display completamente privi di notch o fori.

Arriva il Wukong Screen

Il display OLED da 6,85 pollici, denominato "Wukong Screen" (chiaro riferimento al gioco Black Myth: Wukong e all'opera da cui è tratto), offre una risoluzione di 1220p, definita "1.5K true screen", e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. La luminosità di picco raggiunge i 2.000 nit, garantendo un'ottima visibilità anche in condizioni di luce intensa. Il design a bordi ultra-sottili (solo 1,25 mm) è stato ottenuto grazie all'utilizzo di un processo di packaging COP (chip on plastic).

Grazie a questa innovazione, i display OLED raggiungeranno una densità di 430 PPI sull'intera superficie, compresa l'area della fotocamera, e gli smartphone potranno vantare un rapporto schermo-corpo del 95,3%, eliminando la necessità di notch o fori per la fotocamera frontale.

È interessante notare che ZTE, nel 2020, fu la prima azienda a lanciare uno smartphone con fotocamera sotto al display, realizzata da Visionox. Tuttavia, la qualità delle immagini lasciava a desiderare. Con la nuova soluzione di BOE, ci si aspetta un netto miglioramento delle prestazioni fotografiche: se riuscirà a mantenere le promesse, potremmo assistere a una nuova era di smartphone con design full-screen e fotocamere frontali di alta qualità.

E voi ritenete che i tempi possano essere finalmente maturi per superare notch e cornici? Se invece volete saperne di più su Snapdragon 8 Elite, qui tutti i dettagli del nuovo chip di Qualcomm. Per vederlo all'opera non resta che attendere l'uscita della serie RedMagic 10 Pro: la conferenza di presentazione si terrà il 13 novembre alle ore 8 italiane.