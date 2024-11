No Man's Sky su PS5 Pro raggiunge anche l'8K, ma non è l'unica impostazione grafica disponibile

Per fortuna per chi non ha uno schermo di tale livello, ci sono altre impostazioni grafiche disponibili su PS5 Pro.

PS5 Pro è una macchina da gioco potente, perlomeno più potente rispetto al modello base. In altre parole, ci si aspetta che riesca a raggiungere risultati migliori con vari giochi. Nel caso di No Man's Sky , la potenza aggiuntiva è stata utilizzata per riprodurre il gioco in 8K . Ovviamente dovete avere uno schermo che raggiunga tale risoluzione per sfruttare l'impostazione.

Le modalità grafiche di No Man's Sky su PS5 Pro

Secondo quanto indicato da Press-Start Australia, No Man's Sky è in grado di raggiungere gli 8K di risoluzione con una frequenza di aggiornamento fino a 30 FPS. Questo lo rende uno dei primi giochi a proporre tale risoluzione, insieme a F1 24 e Gran Turismo 7.

Se invece volete puntare a una risoluzione più bassa, potete optare per il 4K a 60 FPS, con miglioramenti nell'ambient occlusion e con riflessi di livello Ultra. Anche chi gioca su PlayStation VR2 - ovvero l'headset per la realtà virtuale di Sony per PS5 - vedrà questi miglioramenti.

In precedenza l'engine programmer di No Man's Sky aveva affermato che PS5 Pro è fantastica e pare che sia stato in grado di sfruttare la piattaforma per il proprio gioco.

Chiaramente se non possedete la console non avrete modo di vedere questi miglioramenti. Se ancora non avete deciso se acquistarla, potreste trovare una risposta nella nostra approfondita e completa recensione di PS5 Pro.