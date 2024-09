PS5 Pro è fantastica, secondo l'engine programmer di No Man's Sky

PS5 Pro è una console fantastica secondo Martin Griffiths, programmatore del motore grafico di No Man's Sky, che ha voluto esprimere il proprio entusiasmo in merito al nuovo modello della piattaforma Sony.

Il gioco di Hello Games è stato ottimizzato per PS5 Pro, il che significa che sfrutterà le capacità dell'upgrade mid-gen per quanto concerne risoluzione, frame rate ed effettistica, così da offrire un'esperienza visivamente ancora più impattante.

"L'immagine qui sotto riassume in maniera perfetta come mi sento questa sera", ha scritto Griffiths su X, riferendosi allo screenshot di un panorama particolarmente suggestivo tratto dal loro titolo: uno scatto intitolato, non a caso, "tranquillità".

"Molti di voi avranno notato che No Man's Sky può ora vantare la dicitura PS5 Pro Enhanced su PlayStation Store, e l'unica cosa che vorrei dire in qualità di engine programmer con esperienza su tutte le PlayStation prodotte finora è che questa console è assolutamente fantastica."