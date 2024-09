Yasuke verrà rimosso da Assassin's Creed Shadows? Ecco cosa dice un noto leaker

Dunque no, con buona pace di quella minoranza rumorosa che si è lamentata fin dal reveal della presenza di un personaggio di origine africana nella campagna di Shadows, Yasuke resterà saldamente al suo posto e potremo vederlo in azione di fianco a Naoe il prossimo 14 febbraio.

In questo caso, però, le voci relative alla rimozione di Yasuke - si suppone per via della natura "divisiva" del personaggio - sono demenziali: stiamo parlando di uno dei due protagonisti di Assassin's Creed Shadows e a tre mesi dal lancio anche solo immaginare di poterlo davvero eliminare sarebbe assurdo.

Dopo il clamoroso rinvio del gioco al prossimo febbraio e le preoccupanti notizie provenienti dal mercato azionario, era inevitabile che anche dai social arrivasse qualche bordata alla casa francese, che come ben sappiamo deve affrontare ogni volta un carico di ostilità e pregiudizi non da poco .

Ora però c'è da affrontare il periodo natalizio

Il rinvio di Assassin's Creed Shadows, per quanto rilevante, non dovrebbe danneggiare i numeri di Ubisoft nell'ambito dell'attuale anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo. Certo, l'ultimo trimestre del 2024 non sarà facile per la casa francese, che proverà a puntare su di un rilancio di Star Wars Outlaws.

In effetti la strategia di concentrarsi su pochi giochi di spessore può funzionare fintanto che poi questi progetti riscuotano il successo che ci si aspettava: diversamente la situazione potrebbe diventare rapidamente ingestibile.