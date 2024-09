Un nuovo controller Bluetooth a bassissima latenza è in sviluppo, LG collabora con Razer e MediaTek

LG ha presentato un nuovo controller da gioco Bluetooth che potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco wireless. Sviluppato in collaborazione con Razer e MediaTek, questo controller è il primo a utilizzare la tecnologia Bluetooth a bassissima latenza (ULL), un nuovo standard che mira a rendere i controller wireless reattivi quanto quelli cablati.

Durante il webOS Summit di LG, il controller abilitato BT ULL è stato messo a confronto con un controller standard. La dimostrazione ha evidenziato la reattività superiore, il ritardo di input ridotto e la precisione di controllo della tecnologia BT ULL in diversi giochi basati su cloud, inclusi titoli FPS, di combattimento e di corse.

L'unica immagine che abbiamo del nuovo controller Bluetooth di LG in collaborazione con Razer e MediaTek

Il ritardo di input, ovvero il tempo che intercorre tra l'azione del giocatore e la sua visualizzazione sullo schermo, è un fattore cruciale per l'esperienza di gioco, specialmente nei titoli competitivi. I controller Bluetooth tradizionali, pur offrendo la comodità della connessione wireless, presentano spesso una latenza di input superiore rispetto ai controller cablati. Il nuovo controller di LG, con il suo "ritardo di input di 1 ms rivoluzionario", promette di colmare questo divario.

Google aveva tentato di affrontare il problema della latenza di input con il suo servizio Stadia, consentendo al controller di connettersi direttamente ai data center tramite Wi-Fi, bypassando il Bluetooth. In ogni modo, con la chiusura di Stadia, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per abilitare il Bluetooth sui suoi controller, rendendoli compatibili con altri dispositivi.

Per quanto riguarda il supporto Bluetooth ULL, questo sarà integrato in alcune TV OLED e Mini LED LG a 120 Hz che utilizzano il chipset WiFi MT7921 di MediaTek, il cui lancio è previsto nel 2025. LG sta inoltre lavorando a una certificazione per i controller di terze parti supportati da ULL, per garantire la loro compatibilità con le smart TV LG webOS. Razer sarà la prima azienda a ottenere questa certificazione.

Voi che cosa ne pensate? Siete curiosi di provare questa nuova tecnologia? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.