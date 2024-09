EA Sports FC 25 vs eFootball 2025, il confronto per eleggere il gioco di calcio dell'autunno 2024

A settembre se n'è giocato uno, anche se non ha coinvolto due squadre ordinarie, ma due filosofie agli antipodi, in merito a come si deve sviluppare una simulazione calcistica per PC e console. EA Sports FC 25 e eFootball 2025 si sono contesi anche quest'anno il posto sul divano accanto a milioni di videogiocatori, e adesso che le loro due recensioni sono online - qui quella di FC 25 , mentre qui quella di eFootball 2025 - abbiamo scelto di mettere a confronto questi due prodotti per comporre una comoda guida che potrebbe rivelarsi preziosa per capire quale dei due, quest'anno, sia più adatto a voi. Qual è quello che vi accompagnerà durante questa lunga stagione calcistica?

In Europa è decisamente il contrario, il tifoso medio tende a dare estrema rilevanza al risultato di una partita di calcio, che può finire col rovinare l'umore di una serata, ma anche perché no, anche quello di un'intera settimana. Il calcio vive di rivalità , e non è un caso che praticamente solo nel mondo del pallone esista un concetto come quello del derby.

La cosa che fa più effetto, quando si guarda una partita di qualche sport negli Stati Uniti, è che il risultato finale in discipline come il baseball, il football o il basket, per i tifosi americani, sia qualcosa di potenzialmente secondario. L'importante è assistere a un bello spettacolo, mangiare, bere, magari partecipare a una "kiss cam" e ancora bere, e alla fine non è così determinante se la partita poi l'hai vinta o l'hai persa.

Il gameplay rimane una questione di gusti

Non potevamo non battere il calcio d'inizio di quest'analisi nella parte in assoluto più importante del campo, per una simulazione sportiva. Potremmo dedicare interi articoli al confronto tra le filosofie alla base dei gameplay di EA Sports FC 25 ed eFootball 2025, ma la verità è che, più di ogni altra cosa, a incidere sulla scelta tra i due prodotti sono i gusti di ciascun videogiocatore. Generalmente, chi preferisce i titoli della serie sviluppata dalla casa canadese ama ritmi di gioco più elevati e un flusso di gameplay più dinamico, mentre invece quello del rivale giapponese è considerato più lento e realistico, ragionato, ma anche imprevedibile, considerato quanti errori commettono i giocatori su eFootball.

C'è però da dire che, almeno in queste prime settimane dall'uscita della nuova edizione, FC 25 si è presentato al pubblico con un gameplay significativamente più compassato del solito. I giocatori sono pesanti, è facile percepire la loro fisicità attraverso il controller quando gli si impone di cambiare direzione, e finiscono quasi sempre con lo sbagliare quando gli si impone di effettuare un passaggio o un tiro se sono impegnati in una postura scomposta. Non c'è quindi quel "effetto flipper" che molti dicono di non sopportare nei prodotti EA Sports, anche se non è escluso che, come successo in passato, le cose possano cambiare nei prossimi mesi. Infine, un ruolo di primo piano in questa rivoluzione ce l'ha sicuramente FC IQ: il sistema di tattiche è stato completamente ripensato, e ora l'impressione è quella che il risultato di una partita dipenda più dall'assetto tattico che si è dato alla propria rosa, piuttosto che dalle carte trovate nei pacchetti.

I contrasti di eFootball 2025 sono molto più fisici che in passato

Curiosamente, anche dall'altra parte della barricata abbiamo assistito quest'anno a degli interventi dedicati a migliorare l'aspetto fisico dei calciatori. Con eFootball 2025 Konami ha scelto di affidare un peso maggiore, negli equilibri di gioco, alla fisicità degli atleti: i calciatori più imponenti adesso sgomitano e si guadagnano il pallone più facilmente quando vanno a contrasto con un avversario più sparuto di loro, cosa che ha un discreto impatto sulla sensazione di realismo trasmessa dal gameplay.

Non solo, il calcistico di Konami riceve in quest'edizione anche una nuova funzionalità di gameplay, il Dribbling di precisione, utile a controllare meglio il pallone quando ci si inserisce tra la linea dei difensori. Le novità di questo settembre sono interessanti e non c'è dubbio che il gameplay di eFootball sia migliorato notevolmente con gli ultimi aggiornamenti, tuttavia troviamo doveroso sottolineare che, rispetto all'avversario canadese, questa sia un'esperienza simulativa ancora leggermente grezza, meno rifinita, anche a causa di un comparto tecnico che soffre di diverse lacune, come vedremo nel paragrafo dedicato.