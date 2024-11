S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl protagonista di un nuovo trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostra il titolo di GSC Game World in azione, concentrandosi in particolare sugli scontri a fuoco che ci troveremo ad affrontare nel corso della campagna.

Questa parte dell'esperienza funziona ovviamente alla stregua di uno sparatutto in prima persona, ma basterà esplorare gli scenari e raccogliere gli oggetti sparsi in giro per scoprire ulteriori sfaccettature del gioco.

Potremo infatti trovare nuove armi all'interno degli scenari e, soprattutto, le munizioni necessarie per utilizzarle in combattimento, nonché degli accessori per potenziare ogni singolo strumento e aggiungere ulteriori funzionalità.

Quando sarà il momento, inoltre, potremo recarci presso alcuni artigiani che saranno lieti di modificare i nostri fucili, naturalmente in cambio di denaro e risorse, così da migliorare la qualità dell'equipaggiamento.

Dovremo prestare attenzione proprio a questi aspetti visto che, soprattutto col calare delle tenebre, la Zona Contaminata si trasformerà in un luogo ancora più insidioso e potenzialmente mortale.