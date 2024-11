NVIDIA cambia i piani di GeForce Now e introduce nuove funzioni

Nel consueto GFN Thursday di questa settimana con i nuovi giochi in uscita, la compagnia ha infatti rivelato che l'abbonamento Priority verrà rinominato in Performance e offrirà nuove funzionalità e miglioramenti, mantenendo lo stesso prezzo. Vediamo nel dettaglio quali saranno le caratteristiche che verranno rinnovate.

NVIDIA ha annunciato importanti novità per GeForce NOW , il suo popolare servizio di cloud gaming.

Il nuovo abbonamento Performance di GeForce Now

Come detto, l'abbonamento a GeForce Now del tier Priority verrà da oggi chiamato "Performance" e avrà una serie di nuove funzioni. Tra le novità più interessanti, l'aumento della risoluzione di streaming, che passa da 1080p a 1440p. Inoltre, gli utenti Performance potranno finalmente godere del supporto per le risoluzioni ultrawide, precedentemente riservate agli abbonati Ultimate.

I vecchi piani di abbonamento a GeForce Now: ora cambia il nome di Priority in Performance, ma il prezzo rimane lo stesso, pur con il limite di 100 ore al mese

Un'altra novità riguarda la possibilità di salvare le impostazioni grafiche del gioco in tutte le sessioni di streaming, comprese le funzionalità NVIDIA RTX nei titoli supportati. Questo significa che gli utenti non dovranno più configurare le impostazioni grafiche ogni volta che avviano un gioco. Ovviamente la funzione sarà disponibile anche per gli utenti Ultimate, che in più avranno anche lo streaming fino a 4K a 120 fps o fino a 1080p a 240 fps, grazie ai sistemi di gioco con GeForce RTX 4080 nel cloud.

I nuovi piani di abbonamento GeForce Now

Con queste novità, GeForce NOW si conferma come una delle piattaforme di cloud gaming più complete e performanti sul mercato, in grado di offrire un'esperienza di gioco di alta qualità a un prezzo accessibile, che non aumenterà rispetto agli anni precedenti. Ma il mantenimento del prezzo comporta l'introduzione di una nuova limitazione: i nuovi abbonati potranno giocare di meno a partire dal primo gennaio 2025.

