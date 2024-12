Fortnite e Mariah Carey insieme nel trailer del Mezz'inverno 2024

Fortnite e Mariah Carey hanno dato vita a una divertente collaborazione per il trailer del Mezz'inverno 2024, l'evento che caratterizza questo periodo dell'anno e che Epic Games ha salutato con il solito, spettacolare video di stampo cinematografico.

Le sequenze mostrano i vari personaggi del battle royale che si divertono in allegria, fin quando la temperatura non scende improvvisamente: a quel punto Mariah Carey irrompe sulle note del suo celebre tormentone, "All I want for Christmas is you", e la situazione cambia.

La cantante, come una novella regina dell'inverno, si mette infatti a trasformare i vestiti dei personaggi in abiti prettamente natalizi, donando allo scenario l'atmofera festiva che ci si aspetta di respirare in un momento come questo.

Non è dunque un caso che il tema dell'evento Mezz'inverno 2024 siano appunto i regali di Natale, che i giocatori di Fortnite potranno scartare ogni giorno mentre accedono a nuove missioni speciali e all'immancabile aggiornamento che ricopre di neve la mappa.