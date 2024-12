Hunter x Hunter: Nen x Impact ha un periodo di uscita su PS5, Nintendo Switch e PC

Scontri 3 vs 3 nei panni dei personaggi più iconici di Hunter x Hunter

Hunter x Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro 3D dove i giocatori si affrontano in match 3v3 vestendo i panni dei personaggi più iconici della serie, tra cui ovviamente Gon, Killua, Hisoka e molti altri ancora, ognuno chiaramente dotato di uno stile di combattimento unico e quanto più fedele possibile alle loro controparti cartacee e animate.

Kurapika in Hunter x Hunter: Nen x Impact

Il gioco includerà sia una modalità storia dove rivivere le avventure e i combattimenti di Gon e compagni che una modalità multiplayer dove affrontare giocatori da tutto il mondo e classifiche online in cui competere e dare sfoggio delle proprie abilità. In precedenza, il lancio di Hunter x Hunter: Nen x Impact era previsto entro la fine dell'anno corrente, ma era stato rinviato a un periodo non precisato del prossimo anno per dare modo al team di sviluppo di apportare alcune modifiche e aggiungere funzionalità, tra cui a grande richiesta il Rollback Netcode.