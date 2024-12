Su Steam sono disponibili i saldi invernali di PlayStation, da Helldivers 2 a God of War Ragnarok

Nel mezzo delle migliaia di offerte lanciate su Steam in questi giorni ci sono anche i saldi proposti da Sony con i PlayStation PC Winter Sale, che come avrete intuito propongono offerte su una vasta selezione di giochi realizzati dai PlayStation Studios. Vediamo alcune delle più interessanti.

Tra le promozioni attive al momento troviamo i titoli più recenti pubblicati da Sony, come ad esempio God of War: Ragnarok e Ghost of Tsushima Director's Cut, entrambi in promozione a 47,99 euro con uno sconto del 20% ed Helldivers 2, che è sceso a 31,99 euro rispetto ai 39,99 euro canonici. Horizon Forbidden West Complete Edition invece al momento è in offerta a 40,19 euro, con uno sconto del 33%, mentre LEGO Horizon Adventures è sceso a 46,19 euro.