Fortnite lancia oggi la modalità Balistica con un trailer ufficiale

Il trailer di lancio della modalità Balistica di Fortnite, disponibile a partire da oggi in accesso anticipato, ci introduce alle meccaniche sparatutto in prima persona che regolano questo nuovo e sorprendente contenuto.

La modalità Balistica punta a coinvolgerci in frenetiche partite cinque-contro-cinque, classificate o meno, che si distinguono per il gameplay dinamico e veloce ma anche per i risvolti strategici di uno scontro che non potremo vincere se non collaborando con i nostri compagni di squadra.

Epic Games ha rivelato di avere grandi piani per questa nuova modalità di Fortnite, che verrà supportata in maniera massiccia attraverso l'arrivo di nuove mappe, armi e funzionalità, oltre a vantare la tradizionale dotazione di oggetti cosmetici.

Nel trailer vediamo diversi protagonisti del battle royale cimentarsi con questa stipulazione in prima persona, incluso il leggendario John Wick e naturalmente Jonesy, che dà il via alle danze brandendo per l'occasione un potente fucile a pompa.