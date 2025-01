Il primo trailer di Nintendo Switch 2 ha svelato la presenza di un nuovo pulsante misterioso

Per la precisione, il tasto in questione si trova nella parte inferiore del controller, immediatamente sotto al pulsante "Home", già presente nella precedente console. Ha una forma quadrata e nessun simbolo in rilievo, rendendo ancora più arduo riuscire a capire a cosa serve.

A cosa serve?

La presenza di questo nuovo tasto era in realtà già stata anticipata dai tanti leak emersi nei mesi scorsi e in questi frangenti era stato battezzato "pulsante C", in quanto presentava questa lettera in rilievo, ma nessuno aveva la più pallida idea a cosa servisse. Era presente anche nel mockup di Nintendo Switch 2 presentato dal produttore di accessori Genki al CES di Las Vegas (che con il senno di poi si è rivelata una replica molto accurata). Un portavoce dell'azienda aveva dichiarato di non avere informazioni certe sull'utilizzo di questo tasto, ma che tra i produttori di accessori circolava l'ipotesi che sarà legato a una sorta di fotocamera, anche se pare una teoria decisamente poco credibile.

Il Joy-Con destro di Nintendo Switch presenta un nuovo pulsante sotto a quello "Home"

E dunque al momento il nuovo pulsante del Joy-Con destro di Switch resta ancora un mistero. Tra le varie teorie in rete c'è chi afferma che avrà una funzione legata alla chat vocale, mentre altri affermano che potrebbe trattarsi di una sorta di "jolly", ovvero un tasto liberamente programmabile dagli sviluppatori e che potrebbe avere funzioni differenti di gioco in gioco, ad esempio per aprire rapidamente l'inventario o la mappa.

A ogni modo lo sapremo con certezza tra pochi mesi. Infatti, Nintendo ha fissato già la data del Direct dove presenterà nel dettaglio Nintendo Switch 2, condividendo dunque maggiori informazioni sul funzionamento della console, la data di uscita, il prezzo e i giochi che saranno disponibili al lancio della console e nei mesi successivi.