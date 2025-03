Che differenza c'è tra giochi doppia e tripla A? Il team di Alan Wake e Control prova a dare una risposta

Spesso quando si discute di videogiochi si parla di titoli AAA o AA per indicare produzioni più o meno imponenti. Ma qual è la reale differenza? In realtà questa classificazione non si basa su parametri universalmente definiti, ma varia a seconda dei criteri adottati dai singoli studi di sviluppo e publisher (non a caso c'è chi parla anche di quadrupla A in fase di marketing). Ne ha parlato recentemente Thomas Puha di Remedy, lo studio dietro ad Alan Wake 2, Control e dello sparatutto multiplayer in uscita quest'anno FBC: Firebreak, che il team ha definito un doppia A.

In un'intervista con MP1ST, il direttore delle comunicazioni ha spiegato che per Remedy la differenza principale ovviamente è quella del budget. Questo elemento tuttavia è una conseguenza e un'insieme di elementi collegati tra loro, come la grandezza del team di sviluppo impiegato in un progetto, il numero di contenuti e funzionalità presenti al lancio, la scelta se doppiare il gioco in più lingue differenti e quante scene cinematografiche sono state realizzate.