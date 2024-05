GameStop si occuperà della compravendita di carte Pokémon, ma in maniera limitata

In base a quanto riferito da diverse fonti, sembra che GameStop , almeno in USA, stia per aprire la compravendita di carte Pokémon presso i negozi della catena, ma questa avverrà attraverso un sistema fortemente regolato, a seconda della rarità delle carte in questione.

Una collaborazione tra GameStop e PSA

Una carta Pokémon con sistema di valutazione PSA

In particolare, le carte dovranno avere una valutazione minima di 8, dunque tra 8 e 10, per poter essere acquistate. Questo significa che dovranno essere praticamente in perfette condizioni, quasi nuove, per poter essere prese in considerazione per la compravendita.

In ogni caso, tuttavia, GameStop non potrà acquistare carte dal valore superiore a 500 dollari, in base a quanto riferito da diverse fonti, dunque non sarà possibile presentarsi con carte particolarmente rare e costose, perché non verranno comunque prese in considerazione.

Pare che si tratti di una collaborazione esplicita tra GameStop e PSA, dunque tutto il sistema di valutazione è necessariamente appoggiato a quello di Professional Sports Authenticator, e sembra che sia destinato ad espandersi anche ad altri giochi di carte collezionabili con carte che possono essere valutate attraverso tale sistema

Sembra inoltre che sarà possibile anche acquistare carte, ma in tal caso non soltanto carte rare, visto che GameStop dovrebbe vendere anche carte singole da 1 dollaro. Non è chiaro se l'iniziativa sia destinata ad espandersi anche al di fuori degli USA.