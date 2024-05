Amanda the Adventurer 2: annunciato il seguito dell'horror virale, con trailer e demo in arrivo

Il caso di Amanda the Adventurer può essere paragonato ad altri fenomeni virali come Five Nights At Freddy's e Poppy Playtime : si tratta di un gioco horror indie che è riuscito ad imporsi al pubblico sfruttando il passaparola e soprattutto grazie alla sua presenza estesa presso YouTube e Twitch .

MANGLEDmaw Games ha annunciato alquanto a sorpresa l'esistenza di Amanda the Adventurer 2 , nuovo capitolo della particolare avventura horror , che verrà pubblicato quest'anno e avrà presto una demo durante la prossima Steam Next Fest, con un trailer di presentazione.

Una nuova e inquietante avventura per Riley

Un'immagine di Amanda the Adventurer 2

Anche in questo caso, come anche in Five Nights At Freddy's e Poppy Playtime, il senso di inquietudine deriva in gran parte dall'accostamento tra elementi grafici apparentemente sereni e in tipico stile infantile e tematiche invece di grande impatto, con un'atmosfera particolarmente tesa che sembra sempre in procinto di virare verso l'horror puro.

Tra una cosa e l'altra, il primo capitolo ha raccolto qualcosa tipo 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube combinate, dunque anche questo Amanda the Adventurer 2 sembra destinato ad attirare un bel po' l'attenzione, mettendo in scena una nuova avventura.

Anche in questo caso, il gioco è composto in gran parte di spezzoni video creati in computer grafica sullo stile di vecchi cartoni animati di fine anni 90 inizio 2000, che dovrebbero essere dedicati ai bambini ma celano significati ben diversi.

Nel primo capitolo, il protagonista Riley Park scopre le videocassette di Amanda the Adventurer, un personaggio che ricorda alquanto Dora l'Esploratrice, nella soffitta della casa ereditata dalla zia e, guardandole, si rende progressivamente conto che si tratta di messaggi, con il personaggio che cerca di comunicare direttamente con la protagonista.

Nel secondo capitolo, come riferito sulla pagina ufficiale di Steam, Riley si reca presso la biblioteca di Kensdale per cercare di continuare le indagini collegate ad Amanda: una volta arrivata, viene accolta da una misteriosa figura mascherata che sostiene di conoscere la zia Kate e di aver bisogno di aiuto per trovare una cosa che quest'ultima ha lasciato all'interno della biblioteca.

Pare inoltre che ci sia una "potente entità" collegata alle videocassette, a cui la protagonista deve fare attenzione, mentre Amanda, del tutto consapevole della presenza di Riley, cercherà in ogni modo di liberarsi. Oltre al trailer, una demo di Amanda the Adventurer 2 verrà pubblicata nel corso della Steam Next Fest, che si terrà dal 10 al 17 giugno.