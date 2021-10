God of War: Ragnarok, doppiaggio in italiano confermato: ecco le lingue supportate

God of War: Ragnarok includerà il doppiaggio in italiano: lo ha confermato Santa Monica Studio nelle scorse ore, pubblicando la lista di tutte le lingue supportate dal nuovo capitolo della serie.

In effetti avevamo già avuto una conferma della localizzazione completa nella nostra lingua dal trailer di God of War: Ragnarok, doppiato in italiano con gli stessi doppiatori che avevamo apprezzato nel precedente God of War (la recensione).

Si tratta chiaramente di una notizia importante per gli utenti italiani, che negli ultimi anni hanno assistito alla scomparsa del doppiaggio in italiano da produzioni di grande spessore, l'ultima delle quali è Far Cry 6 (qui la recensione).

Ecco quindi l'elenco delle lingue supportate da God of War: Ragnarok:

Localizzazione completa (doppiaggio e sottotitoli)