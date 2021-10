iPad 9 10.2" 2021, la recensione del tablet più economico di Apple perfetto per ogni esigenza

Assieme ai nuovi iPhone 13 e 13 Pro e accanto all'attraente iPad Mini, Apple ha annunciato e successivamente introdotto sul mercato anche la nuova revisione del suo iPad da 10.2", il modello di base della linea di tablet giunto ora alla nona generazione. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, sia ben chiaro: esteticamente non ci sono variazioni rilevanti e anche a livello hardware i passi in avanti rispetto all'anno scorso sono per la maggior parte nella linea della continuità. Ciò nonostante questo iPad resta un modello "di ingresso" straordinariamente capace, adatto a soddisfare le esigenze di praticamente tutta l'utenza "non pro" e, soprattutto, perfetto per accedere alle enormi risorse dell'App Store ad un prezzo perfettamente adeguato. Andiamo a scoprirne i dettagli quindi nella nostra recensione di iPad 9 10.2" 2021.

Caratteristiche tecniche iPad 9 è il tablet più economico di Apple Come già anticipato, iPad 9 prosegue nel solco tracciato dal suo predecessore sotto praticamente ogni punto di vista. Questo non significa però che i progressi siano marginali, soprattutto in alcune aree chiave a cominciare dal processore. In questa nuova versione infatti Apple ha scelto di utilizzare l'A13 Bionic a 6 core, praticamente il SoC che fu introdotto nel 2019 e montato sugli iPhone 11, 11 Pro e SE 2020. Si tratta di un chip potente e pienamente adeguato a far girare qualsiasi applicazione e sostenere con scioltezza il multitasking di iOS 15. Parlando di fredde percentuali siamo attorno a prestazioni il 20% superiori rispetto all'A12 montato sulla precedente generazione di iPad, con un incremento che si concretizza soprattutto nell'ambito delle operazioni più complesse o coi giochi maggiormente impegnativi tecnicamente. Questo upgrade può inoltre garantire una longevità superiore al device negli anni a venire.

Il quantitativo di RAM rimane invece fermo a 3 GB, del tutto adeguati alla gestione delle operazioni in piena fluidità, grazie anche alla sempre fondamentale ottimizzazione di iPad OS. Considerando quindi che l'ambito ideale di questo modello è quello familiare, per la didattica, la riproduzione di contenuti audio/video e come eventuale sostituto di un secondo pc, la configurazione e il rapporto qualità prezzo ci sembrano pienamente convincenti. Un altro notevole, seppur forse un po' tardivo, passo in avanti è invece da ricondursi alla quantità di memoria di archiviazione raddoppiata rispetto al precedente iPad: i due tagli di memoria sono ora infatti da 64 e 256 GB, col primo che può considerarsi già più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. Scheda tecnica Processore: A13 Bionic

A13 Bionic Colorazioni: Grigio siderale, Argento

Grigio siderale, Argento Memoria: 64, 256 GB

64, 256 GB Dimensioni e peso: 250,6 x 174,1 x 7,5mm e 487/498 grammi

250,6 x 174,1 x 7,5mm e 487/498 grammi Display: Retina da 10,2 pollici con True Tone (2160×1620 pixel)

Retina da 10,2 pollici con True Tone (2160×1620 pixel) Fotocamera:

Posteriore: grandangolo da 8 MP con apertura f/2.4

Frontale: ultra-grandangolare da 12MP con Center Stage FOV 122°

Posteriore: grandangolo da 8 MP con apertura f/2.4 Frontale: ultra-grandangolare da 12MP con Center Stage FOV 122° Speaker: stereo

stereo Connettività: Lightning e 5G per il modello Cellular

Lightning e 5G per il modello Cellular Sicurezza: Touch ID

Touch ID Prezzo e memoria:

iPad 9 da 64 GB: 389€

iPad 9 da 256 GB: 559€

iPad 9 da 64 GB + Cellular: 529€

iPad 9 da 256 GB + Cellular: 699€

Design iPad 9 presenta lo stesso design della generazione precedente Dal punto di vista del design non c'è moltissimo da dire visto che iPad di nona generazione è praticamente indistinguibile da iPad 7 e 8: di fatto questo modello è l'ultimo della linea di tablet ad adottare il "vecchio" corso stilistico, quindi senza il più recente design squadrato che è invece presente su iPad Pro, Air e Mini. Ecco quindi che ritroviamo una scocca in alluminio sul posteriore e una parte frontale con cornici grosse e spesse, soprattutto sui lati corti, e lo storico tasto home rotondo che racchiude anche il Touch ID. Inutile dire poi che l'unica porta di connessione presente è Lightning e non - purtroppo - USB-C. Un inconveniente del mantenimento di questa estetica sta nella mancata compatibilità con la Apple Pencil di seconda generazione, motivo per cui se avete necessità di disegnare o scrivere a mano sul tablet, comprando questo iPad dovrete per forza di cose scegliere la Apple Pencil di prima generazione o una versione compatibile terze parti. È invece mantenuta la facoltà di utilizzare la Smart Keyboard così come una qualsiasi tastiera Bluetooth. Nel complesso quindi il design di iPad 9 non si può certamente definire moderno o eccitante, questo è piuttosto scontato. D'altra parte si tratta di un prodotto che fa della concretezza e del rapporto qualità/prezzo la sua stella polare, fattore che si riflette anche in scelte stilistiche come questa. La disposizione dei tasti di accensione e volume resta invariata, così come la presenza del jack audio 3.5 mm, un fattore quest'ultimo che può risultare rilevante per una fetta di utenza visto che nessun altro iPad lo possiede. Le colorazioni disponibili sono ora soltanto due, Argento e Grigio Siderale, mentre l'Oro è stato eliminato.

Display Il display di iPad 9 è di ottima qualità Anche il display non introduce novità sostanziali, confermando in buona sostanza le caratteristiche di quello montato su iPad 8: si tratta di un LED IPS da 10.2 pollici a 60Hz con risoluzione 2160 x 1620, combinazione che garantisce una densità di pixel di 264ppi. La luminosità massima raggiungibile è attorno ai 500 nit. Siamo di fronte a un pannello di alta qualità per gli standard LED, con ottima taratura dei colori e neri profondi, che si fa apprezzare in ogni condizione, comprese le situazioni di forte luce ambientale diretta.

Le dimensioni poi rappresentano un compromesso ideale che permette di conservare una buona portabilità mantenendo un'area di uso ampiamente sufficiente sia per la lettura in totale comfort sia per la gestione del multitasking di iOS 15 e per la visione di film e video. L'unica differenza che distingue in questo ambito il nuovo iPad è la presenza della modalità True Tone, che gestisce in automatico il bilanciamento del bianco in relazione alle condizioni di luce dell'ambiente in cui si usa il tablet, per garantire una visione meno stancante.

Fotocamere La fotocamera posteriore di iPad 9 Nel comparto fotografico invece iPad 9 segna un bel distacco dalla generazione precedente. La fotocamera posteriore è la stessa, un grandangolo da 8 MP ƒ/2.4 e zoom digitale 3x che non si può certo definire straordinariamente avanzata: d'altra parte fotografare è un'attività secondaria in un tablet e si rivela utile soprattutto per scattare foto a documenti o in condizioni di emergenza. Utile in questo caso la funzione "testo attivo" basata sul machine learning, che consente di copiare e incollare il testo da una foto. Qualche beneficio lo porta anche l'A13 Bionic che a livello software migliora la qualità degli scatti soprattutto nella gestione dell'auto focus e in condizioni di bassa luminosità. I video, di buona qualità, possono essere registrati fino a 1080p e 30 fps. Dove invece si ritrova il più consistente passo in avanti è nella camera frontale, che passa dalla modestissima 1.2 MP della generazione precedente ad una ottima 12 MP ultrawide ƒ/2.4 che, inutile dirlo, si rivela eccellente per videoconferenze e videochiamate. La spiccata attitudine di iPad in tal senso si arricchisce anche grazie alla funzione Center Stage, o "inquadratura automatica" in Italia, che è in grado di seguire il soggetto quando questo si sposta, centrandolo nell'inquadratura in maniera automatica. Con la camera anteriore si possono poi scattare ottimi selfie e registrare video fino a 1080p 60 FPS con stabilizzazione automatica. Insomma davvero niente male visto che viene colmata una delle lacune più evidenti e fastidiose delle precedenti generazioni. Una foto scattata con la camera posteriore di iPad 9

Batteria La batteria dovrebbe essere la stessa di iPad 8, quindi l'autonomia rimane del tutto equiparabile. Apple dichiara 10 ore di durata con uso misto che è un valore assolutamente realistico sulla base della nostra esperienza durante il test, che anzi potrebbe essere superato in maniera abbastanza comoda. Ovviamente facendo un uso più spinto del processore, per esempio coi videogiochi più avanzati, tale riferimento è destinato a ridursi.

Esperienza d'uso Il multitasking di iPadOS 15 su iPad 9 Usare iPad 9 è probabilmente una delle esperienze più familiari e rassicuranti che ci possano essere in ambito tecnologico. La fedeltà ad un design che siamo abituati a vedere da anni porta infatti a sapere perfettamente gestire le dimensioni del tablet, che si lascia maneggiare con facilità nonostante si avvicini parecchio al mezzo kg di peso (487 grammi la versione wifi, 498 quella wifi + cellular). Certamente non c'è nemmeno l'ombra del "fattore wow" proprio per questo motivo, eppure non è chiaramente questo l'obiettivo di un prodotto come iPad 9. Appena si distoglie l'attenzione dalle grosse cornici e dal vetusto tasto home infatti ci si trova di fronte ad un'esperienza d'uso che non soffre in nessuna situazione, anzi: l'A13 Bionic ha una potenza più che sufficiente per rispondere a testa alta a qualsiasi richiesta senza difficoltà. Reattivo, veloce, quasi istantaneo nell'apertura delle applicazioni, con un sistema operativo maturo e ottimizzato che gira senza alcun tentennamento. Ovviamente una parte importante viene svolta da iPadOS 15iPadOS 15, versione del sistema operativo uscita il mese scorso che ha saputo smussare gli spigoli della precedente major release ottimizzando ulteriormente l'esperienza. Per questo motivo è proprio iPad 9 che ci sentiremmo di consigliare a chiunque avesse bisogno di un tablet per studio o lavoro senza intenzione di spendere cifre importanti: con 389€ ci si porta a casa un dispositivo senza evidenti punti deboli, concreto e capace di mantenersi affidabile e reattivo per molti anni. In quest'ottica l'unica reale mancanza, più che altro legata al sistema operativo e alle scelte di Apple, sta nell'impossibilità della gestione multi utente su un singolo iPad: una modalità che tornerebbe sicuramente utile alle famiglie con più di un figlio che volessero usare per la didattica il tablet della casa di Cupertino tenendo separati i singoli account. Molto bene invece la fotocamera frontale da 12MP che è davvero notevole e consente di effettuare videochiamate in qualità ottimale.

Prestazioni iPad 9 non ha alcuna difficoltà a gestire anche i compiti più complessi Da tempo sosteniamo come i processori degli smartphone di fascia alta siano fin troppo potenti rispetto alle reali necessità degli utenti, e l'A13 Bionic montato su iPad 9 ne è una conferma: pur essendo un SoC vecchio di 2 anni è ancora perfettamente in grado di rispondere a qualsiasi tipo di richiesta dell'utente senza mostrare alcuna difficoltà. I benchmark confermano con i numeri questa nostra riflessione, visto che iPad 9 si colloca parecchio in alto in quanto a risultati complessivi in tutti i test. Insomma, pur essendo il tablet più economico di Apple è tutt'altro che scarso a livello prestazionale.

Streaming Video iPad 9 è ottimo per la visione di film e video Con le piattaforme di streaming video iPad 9 si comporta brillantemente, perché la qualità dello schermo LCD e le sue dimensioni sono più che sufficienti per garantire una visione soddisfacente. Gli altoparlanti stereo poi hanno una buona resa anche a volumi alti, senza gracchiare o distorcere il suono. Tutte le applicazioni sono poi perfettamente ottimizzate per i 10.2" del display, con i vari Netflix, Disney+ e Prime Video che riescono a restituire esperienze piacevoli e interfacce pulite e comprensibili.

Videogiochi iPad 9 riesce a far girare Call of Duty Mobile al massimo dettaglio iPad 9 è un compagno ideale anche per quanto riguarda la componente videoludica, con l'unica discriminante delle dimensioni dello schermo che in alcuni casi rendono complessa la gestione dei tasti virtuali e quindi la loro accessibilità con le due mani. Pensiamo per esempio a Call of Duty Mobile, che gira al massimo dettaglio senza alcun problema e con una fluidità eccellente e che risulta anche comodo da giocare impugnando il tablet e affidandosi ai tasti su schermo. Tutto un altro paio di maniche usando un controller bluetooth, ed è ovviamente in questa configurazione che iPad 9 riesce a dare il meglio coi videogiochi permettendo di avvicinarsi moltissimo all'esperienza di una console portatile. Anche con i "soliti noti" Genshin Impact e Asphalt 9 non ci sono incertezze dal punto di vista tecnico, grazie alle grandi capacità dell'A13 Bionic. Eccellente l'esperienza con Apple Arcade, visto che iPad 9 non ha alcuna difficoltà a riprodurre anche i titoli più complessi tecnicamente presenti nel catalogo del servizio di Apple. Ancor più interessante per i videogiocatori navigati è l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming e Google Stadia, che sui 10.2" del display riescono a far apprezzare pienamente praticamente qualsiasi tipo di esperienza di gioco. Anche in questo caso l'uso di un controller è molto più che consigliato, motivo per cui è opportuno che ne recuperiate uno se intendete dedicarvi al gaming "serio" sul vostro nuovo iPad. (quelli di Xbox One, Series X|S, il Dualshock 4 e il DualSense sono pienamente compatibili)