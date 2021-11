Farming Simulator 22 per PC supporterà DLSS e DLAA, nuovo trailer

Farming Simulator 22 per PC supporterà le tecnologie DLSS e DLAA: l0 ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Giants Software, pubblicando contestualmente un nuovo trailer del gioco.

In uscita il 22 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, Farming Simulator 22 ci darà il benvenuto nella mappa inedita di Erlengrat, che vedete presentata nel video in testa alla notizia: un paesaggio montuoso ispirato alle regioni alpine europee.

Tornando invece alle feature della versione PC, grazie al DLSS (Deep Learning Super Sampling), Farming Simulator 22 sarà più nitido e fluido sui computer equipaggiati con schede grafiche della serie GeForce RTX, aumentando la risoluzione, la qualità dell'immagine e il frame rate.

La tecnologia DLSS consente ai giocatori di riprodurre Farming Simulator 22 in 4K, ad esempio, mentre viene renderizzato solo a una risoluzione di 1080p. DLSS utilizza l'intelligenza artificiale per aumentare i frame rate e generare immagini belle e nitide e garantendo frame rate più elevati senza una notevole perdita di qualità dell'immagine rispetto al 4K nativo.

La tecnologia DLAA è una modalità anti-aliasing basata sull'intelligenza artificiale per gli utenti che desiderano livelli più elevati di qualità dell'immagine.

Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra anteprima con tutte le novità di Farming Simulator 22.