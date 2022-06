Gears of War Collection non sarà all'Xbox Showcase? Nuovi rumor sulla raccolta

Gears of War Collection non sarà presente all'Xbox & Bethesda Games Showcase, secondo il giornalista Jez Corden di Windows Central. Nel frattempo, sono spuntati in rete nuovi rumor sui contenuti e le caratteristiche della tanto chiacchierata raccolta.

In uscita quest'anno per un leaker, la collection di Gears of War potrebbe insomma non essere presentata domenica sera, forse in favore di uno show che prediliga il reveal di prodotti inediti. Ci si chiede però il senso di un'eventuale scelta del genere, vista la rilevanza del progetto.

Scopriremo la verità fra una manciata di ore, ma intanto arrivano dai social alcune informazioni sul pacchetto: rumor da prendere con le pinze, ma che riportiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.

Secondo questo presunto leak, Gears of War Collection uscirà a settembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, e includerà quattro giochi: la remaster di Gears of War: Ultimate Edition, Gears of War 2: Ultimate Edition e le remaster di Gears of War 3 e Gears of War: Judgment.

I titoli gireranno a 60 fps in single player e fino a 120 fps in multiplayer su Xbox Series X, mentre su Xbox One X e Xbox One S la grafica sarà limitata a 1080p e 30 fps nel single player mentre si passerà a 60 fps nel multiplayer.