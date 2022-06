Call of Duty: Modern Warfare 2, niente distruzione ambientale nel multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2 non includerà distruzione ambientale nelle modalità multiplayer: tale caratteristica sarà limitata alla campagna in single player, e i motivi sono chiaramente di tipo tecnico.

"Non ci sarà la distruzione ambientale nel multiplayer", ha detto Geoff Smith di Infinity Ward dopo la presentazione del gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2 al Summer Game Fest 2022. "Non possiamo permetterci di impiegarlo su larga scala all'interno delle mappe."

Smith ha spiegato che per motivi di coerenza ci sono effetti visibili quando ad esempio apriamo il fuoco contro degli spartitraffico in cemento, ma che si tratta meramente di apparenza e non si verificano effettivi danni strutturali.

Ad ogni modo, come detto, la distruzione ambientale sarà presente all'interno della campagna single player e, a detta di Geoff Smith, si tratta di una feature così d'impatto che il team ne è assolutamente entusiasta.

Scopriremo questo aspetto dell'esperienza del nuovo capitolo di Call of Duty e le sue altre peculiarità il prossimo 28 ottobre, quando Modern Warfare 2 farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox.