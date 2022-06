Nacon Connect 2022 annunciato con data e orario, ecco quando si terrà l'evento

Nacon Connect 2022 è stato annunciato ufficialmente con data e orario: l'evento si terrà il 7 luglio a partire dalle 19.00, e ci sono già indicazioni su alcuni dei giochi presenti.

Nell'immagine pubblicata dal publisher vediamo infatti alcuni titoli, fra cui The Lord of the Rings: Gollum e Robocop: Rogue City, nonché un accenno agli accessori prodotti da Nacon, mentre separatamente il team di Test Drive Unlimited Solar Crown ha confermato che il racer sarà presente all'evento.

"Non perdetevi l'ultima edizione della nostra conferenza con l'annuncio di nuovi giochi, gameplay esclusivi e nuovi accessori", recita il messaggio pubblicato su Twitter dall'azienda francese.

L'appuntamento con Nacon Connect 2022 è dunque fissato al 7 luglio, e ovviamente potrete seguire l'evento in diretta qui su Multiplayer.it con il commento della redazione.