MachineGames aspetta l'Xbox & Bethesda Showcase: Indiana Jones o Wolfenstein 3 in mostra?

MachineGames potrebbe essere presente all'Xbox & Bethesda Showcase, e questo ovviamente fa partire speculazioni sulla possibile presenza anche di Indiana Jones o del fantomatico Wolfenstein 3, visto che il team potrebbe presentare qualcosa durante l'evento.

A dire il vero, l'indizio è veramente molto vago, tanto da rendere labile qualsiasi ipotesi al riguardo: semplicemente, il team MachineGames si è detto entusiasta dell'Xbox & Bethesda Showcase di domenica 12 giugno 2022, riferendo anche "speriamo che siate tutti pronti" attraverso il proprio account Twitter ufficiale, ma la cosa ha fatto riemergere voci di corridoio su Indiana Jones e Wolfenstein 3.



Trattandosi di un team first party di Xbox Game Studios, potrebbe essere semplicemente un messaggio "istituzionale" da parte dello studio, che dimostra il supporto per l'evento organizzato dalla propria compagnia ed è probabile che sia semplicemente questa la spiegazione.

Tuttavia, in molti ci vedono qualcosa di più: potrebbe essere un segno della presenza effettiva di MachineGames all'interno dell'evento, con possibili novità. Non abbiamo alcuna informazione precisa sui contenuti dell'Xbox & Bethesda Showcase ma anche tra le tante teorie non sono in molti a includere il team in questione tra i protagonisti dell'evento.

Sappiamo che MachineGames sta lavorando a un gioco di Indiana Jones, ma l'idea diffusa è che lo sviluppo sia ancora a un livello talmente preliminare da non poter avere qualcosa di pronto da mostrare al pubblico. D'altra parte, si susseguono da tempo anche le voci di un ritorno di Wolfenstein, dunque anche questa è un'ipotesi che sta riemergendo. A questo punto, non resta che attendere l'evento fissato per domani sera.