Oxenfree 2: Lost Signals in video dal Tribeca Games Showcase

Tra i giochi mostrati in video nella serata di ieri del Tribeca Games Showcase 2022 c'è stato anche Oxenfree 2: Lost Signals, nuovo capitolo della particolare avventura narrativa con ambientazione fanta-horror in sviluppo presso Night School Studio.

Il gioco si presenta in continuità diretta con il capitolo precedente, recuperandone la struttura e il taglio generale, nonché lo stile grafico. Si tratta di un'avventura fortemente narrativa caratterizzata da una particolare inquadratura laterale e rappresentata in 2D, con uno stile grafico piuttosto cartoonesco.

Tutto questo potrebbe sembrare edulcorante, ma le tematiche trattate sia dal primo che dal secondo capitolo sono profonde e toccano argomenti anche piuttosto inquietanti, specialmente in alcuni momenti specifici della narrazione, quando il sovrannaturale irrompe in quella che sembra essere una situazione normale.

Nei video mostrati durante il Tribeca Games vediamo Riley e Jacob esplorare un sentiero di notte, alcune caverne e strutture abbandonate. Secondo la caratteristica tipica anche del primo Oxenfree, i due dialogano costantemente, con la possibilità data al giocatore di scegliere come portare avanti la conversazione e decidere dunque alcuni elementi della progressione in questo modo, oltre che spostando il personaggio e utilizzando la particolare radio che innesca i contatti con entità misteriose.

Oxenfree 2: Lost Signals non ha ancora una data di uscita ma è atteso per il prossimo futuro su PC e console. Nel frattempo, abbiamo visto che Netflix ha acquisito lo studio Night School, mentre per conoscere meglio il primo capitolo vi rimandiamo alla recensione di Oxenfree.