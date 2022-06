Aliens: Dark Descent, scopriamo il nuovo action a squadre a base di alieni

Sul fronte Aliens vs. Predator non va per niente meglio, visto che l'ultimo gioco della serie risale al 2010 e viene ricordato come un prodotto discreto, ma non certo esaltante. Capirete quindi che questo speciale di Aliens: Dark Descent , action single player a squadre sviluppato dagli specialisti di Tindalos Interactive ( Battlefleet Gothic: Armada 2 , Stellar Impact ) non deve solo cercare di descrivere un gioco, ma anche di dare una speranza.

Il trailer

Il gioco sarà un action isometrico a squadre per giocatori singoli

Ora, il trailer ufficiale del Summer Game Fest, evento in cui è stato presentato Aliens: Dark Descent, non dice in realtà molto. Si tratta di un filmato in computer grafica in cui riconosciamo le atmosfere tipiche della serie, con dei marine coloniali che perlustrano una base spaziale deserta alla ricerca dei nemici. L'incontro con gli alieni avviene praticamente subito e la fuga è inevitabile. Bello, sicuramente in linea con le atmosfere di Alien, ma sempre di computer grafica stiamo parlando. Ci sono in realtà delle brevissime sequenze di gameplay, ma sono relegate nella parte finale del filmato.

Mostrano delle scene molto rapide, davvero di pochi attimi, con delle squadre di marine in posizione che sparano contro degli alieni particolarmente aggressivi. Tra le armi si riconoscono dei fucili d'assalto e un lanciamissili. La visuale è isometrica e ci sono delle esplosioni davvero spettacolari. Purtroppo è tutto qui, nel senso che c'è poco altro da rilevare. Si capisce che è un action in cui si gestisce una squadra e non un singolo personaggio e si intuisce che bisognerà respingere gli alieni a ondate. Sul fronte esplorazione, gestione della squadra e altri sistemi di gioco tutto è invece più misterioso.