Finisce una nuova settimana e questo significa che il weekend è iniziato. Per molti videogiocatori questo è il momento durante il quale vi è qualche attimo in più da dedicare ai videogiochi, tra un impegno famigliare e una gita all'aperto. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 18 marzo 2023?

Le opzioni di questa settimana sono molteplici. Il ben noto Valheim, ad esempio, è arrivato su Xbox, anche su Game Pass. Nel nostro articolo di approfondimento vi abbiamo spiegato che "Oggi come allora, Valheim rimane al netto di pochissimi aggiornamenti un'esperienza totalizzante, un buco nero in grado di monopolizzare un bel pezzo della vostra esistenza, succhiandovi centinaia di ore d'intrattenimento senza che possiate a malapena accorgervene."

Se preferite qualcosa di più narrativo, possiamo consigliarvi The Wreck, di cui vi abbiamo proposto una recensione nella quale vi abbiamo spiegato che "Il est mort le soleil è la scritta che campeggia sulla maglietta di Junon. In The Wreck è morto il sole, è vero: la vita della giovane ha preso direzioni drammatiche, ma la protagonista del nuovo videogioco di The Pixel Hunt insegna che ogni essere umano può tentare di scrivere il proprio destino, perché non è mai troppo tardi per creare una bella storia."

Per molti, però, questa sarà la settimana di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Nella nostra recensione vi abbiamo confermato la bontà del gioco: "L'opera di Abebe Tinari è una gemma che dimostra come in PlatinumGames non si siano rigirati i pollici negli ultimi anni, bensì ci sia stata un'importante opera di coltivazione di talenti. Le nuove leve qui hanno dimostrato la loro abilità in tutti i campi, dal design a quello artistico, senza tralasciare una colonna sonora a tratti persino più eccelsa degli altri aspetti del gioco."

Ovviamente oltre a questi giochi vi sono i molteplici finiti nel backlog, che in questi giorni potrebbe ampliarsi non di poco per merito (colpa?) degli sconti di primavera di Steam.

Diteci, cosa giocherete questo weekend del 18 marzo 2023?