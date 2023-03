Pedro Pascal è nella nuova assurda pubblicità di Merge Mansion, il famoso videogioco mystery

Merge Mansion non sarà il gioco più famoso tra i videogiocatori dedicati esclusivamente a console e PC, ma da tempo fa parlare di sé per le sue strane pubblicità. Ora, il videogame mobile torna prepotentemente sotto i riflettori con un nuovo trailer cinematografico che chiama in causa persino Pedro Pascal, uomo del momento a Hollywood grazie a The Last of Us e The Mandalorian.

Prima di tutto, però, dovete vedere il trailer di Merge Mansion, disponibile qui sotto, nel quale una nonnina sembra essere al centro di una serie di sparizioni e omicidi. Pedro Pascal svolge il ruolo del detective che non sa da dove iniziare per spiegare il caso.

Si tratta di un trailer estremamente drammatico per un gioco puzzle game mobile: crediamo concordiate con noi. Come detto, però, non è la prima volta che Merge Mansion decide di spingere l'acceleratore sotto questo punto di vista.

Addirittura, a questo punto esiste un intero universo cinematografico di Merge Mansion, che si ricollega a un altro gioco per cellulari, Lily's Garden, e che sembra incentrato sulla già citata nonnina che viene arrestata e rivela un messaggio sulla mano mentre viene portata via. A volte il messaggio è "Lui è vivo". Altre volte dice: "Sei la prossima". Potete vedere un esempio qui sotto.

Lo spot pubblicitario live-action di Merge Manison dispone anche di una podcaster che racconta il mistero. Negli ultimi secondi, si assiste a un richiamo alla pubblicità animata originale, quando gli attori si trasformano in versioni cartoon di se stessi e la scena della nonna che viene arrestata si ripete ancora una volta.

Merge Mansion, sulla sua pagina dell'App Store, incoraggiando i giocatori a "rivelare i segreti di famiglia". Il video della nonna che mostra il suo messaggio scritto a mano mentre siede sul sedile posteriore di un'auto della polizia è la prima cosa che appare nello store.

La descrizione è persino scritta nella prospettiva di questa nonna: "Maddie dice che ho dei segreti. Io dico: cosa ne sa Maddie?! La nostra storia misteriosa è ambientata nella villa della mia famiglia, che è rimasta vuota per più di 40 anni. Aiuterete Maddie a scoprire cosa è successo e imparerete tutto su di lei e sul passato della famiglia Boulton, mentre ristrutturerete e restaurerete insieme il terreno".

In termini di gameplay, in ogni caso, si tratta di un gestionale/puzzl match molto classico: si deve pulire, fare giardinaggio e mettere a posto la villa. Si possono unire gli strumenti a nostra disposizione per creare oggetti migliori e proseguire nel gioco, nel mentre si scopre cosa è realmente successo.

Una cosa è certa, vedere Pedro Pascal al centro di una pubblicità di un gioco di questo tipo è in parte inaspettato: di certo il suo stipendio non sarà basso e questo dimostra quanto denaro circola attorno a videogame di questo tipo.

Dopotutto, i giochi mobile live service producono trenta volte i ricavi di quelli non live service.