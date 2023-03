I giochi mobile live service producono trenta volte i ricavi di quelli non live service

Nel suo tradizionale resoconto sullo stato dei videogiochi mobile, la compagnia d'analisi Sensor Tower ha svelato che i giochi mobile live service producono circa 30 volte i ricavi di quelli non live service. Oltre a questo, lo studio ha svelato altri dati davvero interessanti.

Nel 2022, si sono ridotti i download di quasi tutti i generi di punta. Le uniche categorie a crescere sono state gli action (+13% anno su anno) e gli sport (+8% anno su anno). Comunque sia, nonostante un calo del 10%, il genere più scaricato rimane quello dei giochi cosiddetti ipercasual, con 12,3 miliardi di installazioni. Seguono arcade (5,9 miliardi), simulazioni (4,8 miliardi), puzzle (4,5 miliardi) e lifestyle (3 miliardi).

Secondo Sensor Tower, il calo dei download degli ipercasual e di altri generi sarebbe dipeso dall'aumento dei costi delle campagne di ad video, che hanno fatto crescere di conseguenza anche i costi dell'acquisizione di nuovi utenti.

In tutta risposta, gli sviluppatori avrebbe iniziato la transizione verso il modello hybridcasual, un nuovo genere che mescola le semplici meccaniche core dei titoli ipercasual agli strumenti di retention e monetizzazione usati per i videogiochi casual e midcore.

A trainare la crescita dei giochi action e da tavolo sono stati titoli quali Genshin Impact e Marvel Contest of Champions. Gli sparatutto hanno fatto registrare il declino maggiore (-22%), anche se rimangono nella top 5 mobile per ricavi, con 4,6 miliardi di dollari.

Nel 2022 le quattro categorie più redditizie sono state: giochi di ruolo (23,5 miliardi di dollari), strategici (16,3 miliardi di dollari), puzzle (9,1 miliardi di dollari) e casinò (8 miliardi di dollari). Da notare il marcato declino dei giochi di ruolo (-14%), il più pronunciato dopo quello degli sparatutto.

Parlando di live service, tutti i giochi della top 10 del 2022 usano questo modello di monetizzazione. Il 90% dei giochi di ruolo sono live service, contro il 34% dei giochi d'azione. Come detto, i titoli live service producono ricavi trenta volte maggiori degli altri modelli di monetizzazione.

Interessante il fatto che solo il 15% dei giochi mobile abbia delle casse premio, ma che proprio questo 15% produca il 73% dei ricavi mondiali.

Il gioco a produrre più ricavi a livello mondiale nel 2022, quindi il gioco più redditizio dell'intera industria dei videogiochi, è stato Honor of Kings di Tencent, tornato al primo posto dopo due anni in cui PUBG mobile aveva preso il sopravvento. Gli altri titoli top sono Genshin Impact, Candy Crush Saga, Roblox, Pokemon GO, Three Kingdoms Tactics, Uma Musume Pretty Derby e Fate/Grand Order.

Il territorio che produce più ricavi è quello statunitense, nonostante un declino del 6%. Segue la Cina, che scavalca il Giappone a causa del crollo del 22% dei ricavi.

Il gioco più scaricato del 2022 è stato Subway Surfers, seguito da Free Fire, Stumble Guys, Roblox, e Ludo King.