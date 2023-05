Lo Starfield Direct sarà trasmesso anche in alcuni cinema. L'evento di presentazione di Starfield, che seguirà all'Xbox Games Showcase, potrà quindi essere visto anche sul grande schermo, come un film vero e proprio.

Xbox e Bethesda hanno stretto un accordo con la compagnia di organizzazione eventi Fathom per trasmettere in streaming in alcuni cinema selezionati lo Starfield Direct. Si tratterà di un evento gratuito in cui i partecipanti riceveranno anche degli snack omaggio dal valore di 10 dollari.

Insomma, mangiare snack gratis mentre si vede Todd Award parlare sul grande schermo deve essere una di quelle esperienze da raccontare ai nipoti.

Per ottenere un biglietto gratuito bisogna per prima cosa registrarsi all'Xbox Fanfest, fornendo dei dettagli anagrafici precisi, entro il 31 maggio 2023. Fatto questo, il 1° giugno saranno inviati i dettagli ai fortunati che otterranno l'accesso all'evento, con il sito per i biglietti che aprirà il 2 giugno.

I posti saranno offerti in ordine di prenotazione, quindi bisognerà essere veloci per ottenere i migliori.

Considerate comunque che Fathom Events serve solo il Nord America, quindi è probabile che sia un'iniziativa esclusiva per il pubblico statunitense. Ci rifaremo guardandolo in streaming su Twitch, magari sul canale di Multiplayer.it, che seguirà l'evento in diretta commentandolo come al solito.