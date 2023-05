AOC Q24G2A/BK: prezzo e dettagli del display compatto da 24 pollici a 1440p e 165 Hz

AGON by AOC ha presentato il nuovo display compatto Q24G2A/BK. Si tratta di un monitor da 24 pollici a 1440p e 165 Hz. L'uscita è fissata per maggio 2023 e il prezzo è 279€.

Più nel dettaglio, Q24G2A/BK è un monitor IPS da 23,8″ (60,4 cm) con un tempo di risposta di 1 ms MPRT. Il rapporto di contrasto è da 1000:1 e la copertura del gamut sRGB del 108,7%. La densità di pixel è di 123,4 ppi (pixel per pollice).

In rispetto alla sua natura compatta, dispone di cornici sottili, che lo rendono più adatto a configurazioni multi-monitor. Il supporto è regolabile in altezza. Gli angoli di visione sono da 178°/178°. La luminosità di picco è 350 cd/m².

Ovviamente non manca la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e propone anche l'integrazione con il software G-Menu di AOC, il quale consente di accedere facilmente alle impostazioni del colore del monitor, all'overdrive e ad altre impostazioni di gioco, ovvero: Shadow Control per regolare i livelli di luce e ombra, Low Blue Mode per un uso confortevole a tarda notte, Dial Point, un mirino in sovrimpressione per mirare con precisione in qualsiasi occasione, e un Frame Counter per visualizzare le informazioni attuali sui fotogrammi al secondo.