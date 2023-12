Genshin Impact, versione 4.3: data di uscita, codici con 300 Primogemme gratis e tutti i dettagli

Oggi è andata in onda la livestream di presentazione dell' aggiornamento 4.3 di Genshin Impact , che porterà con sé come al solito tante novità in termini di contenuti, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato.

Data di uscita, nuovi banner ed eventi

La versione 4.3 di Genshin Impact si intitola "Rose e Moschetti" e sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 20 dicembre 2023. Come accennato in apertura, l'update darà in benvenuto da due nuovi personaggi giocabili: Navia e Chevreuse.

Navia è una DPS di elemento Geo che combatte con le claymore. In battaglia la sua potenza aumenta in base al numero di reazioni di Cristalizzazione (Geo + Hydro / Pyro / Electro / Cryo) generate dalla squadra, che sfrutta per sparare delle raffiche con il suo ombrello. Il suo tripudio elementale fa piazza pulita dei nemici sparando con dei cannoni.

Chevreuse invece è un personaggio di supporto di tipo Pyro che utilizza le lance. La sua abilità elementale cura gli alleati in campo per un breve periodo, mentre la sua specialità risiede in una passiva che aumenta i danni da Pyro ed Electro subiti dagli avversari dopo una reazione elementale di Sovraccarico, a patto che la squadra sia formata esclusivamente da personaggi di questi due elementi.

Nella prima fase dell'aggiornamento 4.3 di Genshin Impact sarà disponibili i banner di Navia e Kamisato Ayata, mentre nella seconda fase sarà invece il turno dei banner di Raiden Shogun e Yoimiya, con Chevreuse come personaggi 4 stelle in evidenza.

L'update inoltre introdurrà una nuova missione della storia con protagonista Navia e due nuovi set di Manufatti, di cui tuttavia al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Inoltre verranno aggiunte nuove carte e sfidanti per il gioco di carte Invokazione del Genio, nonché una serie di ottimizzazioni per rendere più pratico il farming dei Manufatti.

L'evento principale dell'aggiornamento 4.3 di Genshin Impact sarà "Roses and Muskets", con in palio la nuova Claymore 4 stelle "Ultimate Olverlord's Mega Magic Sword" e i materiali per potenziarla, Primogemme e altre risorse utili. I giocatori saranno impegnati in varie attività differenti, tra sfide di combattimento e mini-giochi di vario genere.

Gli altri eventi in programma sono "Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp" con sfide di combattimento tra coleotteri; "Lost Riches" prevede delle cacce al tesoro subacquee; "Dance of Resolution Will" con sfide di combattimento caratterizzate da regole speciali; "Box o' Marvels" con ricompense giornaliere casuali.