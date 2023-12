Monster Hunter Wilds sarà a mondo aperto? Per i fan il trailer spinge in quella direzione

I The Game Awards 2023 si sono conclusi con l'annuncio di Monster Hunter Wilds, il prossimo grande capitolo dell'amata saga di Capcom. Non sappiamo praticamente nulla sul gioco, ma ovviamente gli appassionati hanno già iniziato a fare le proprie ipotesi sul gioco e, secondo molti, questo nuovo GDR d'azione sarà a mondo aperto.

Un commento, sul sub-reddit di Monster Hunter, che raduna l'idea di molti è quello dell'utente YanksFan96. Vi è ovviamente un certo livello di dubbio sul fatto che Capcom possa fare un passo in avanti così forte, ma i mondi aperti sono la tendenza del mercato attuale e, il modo in cui il gioco è stato presentato, spinge a credere che sarà così.

Come detto, sono solo speculazioni, ma effettivamente il trailer dà l'impressione di un ampio mondo aperto. Il personaggio ha una cavalcatura che pare in grado di correre e planare (il che è utile se vi è una certa verticalità e lunghe distanza da percorrere) e attorno a lui vediamo mandrie di mostri che si spostano tutte assieme (e anche questo è possibile e sensato solo se ci sono aree ampie).

Ovviamente non è detto che Monster Hunter Wilds sia completamente a mondo aperto, in quanto potrebbe come sempre proporre varie mappe indipendenti, semplicemente più grosse rispetto a quelle dei precedenti giochi, con nuove meccaniche di spostamento, inseguimento di mostri e gestione delle risorse e degli accampamenti. Per saperne di più e capire se le prime impressioni hanno fatto centro, dovremo attendere il prossimo anno.