Unicorn Overlord: personaggi principali e altri dettagli da ATLUS e Vanillaware

Aramis è un mercenario del Drakenhold assoldato dall'esercito di Zenoira. Sebbene il suo modo di parlare e le sue maniere siano più eleganti di quanto ci si potrebbe aspettare, è anche un maestro di spada. Dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon's Crown, Unicorn Overlord si contraddistingue per la sua capacità di combinare l'esplorazione e un innovativo sistema di combattimento nell'iconico stile Vanillaware. Attraversa il mondo vibrante, sviluppa un grande esercito con oltre 60 personaggi dal design unico e accresci la tua fama nelle cinque nazioni in questa esperienza fantasy epica unica!

Berengaria è l'ex leader dei Mercenari del Tricorno. Temutissima come guerriera, Berengaria ha creato la sua banda di mercenari e l'ha fatta crescere e diventare sempre più potente, fino al giorno in cui decise di scioglierla e scomparire, senza dare motivi.

Gilbert è il principe ereditario di Drakenhold. Mettendosi nei panni di suo padre il re, ucciso combattendo contro l'esercito zenoirano, Gilbert sta costruendo in segreto un esercito con l'obiettivo di restaurare il regno.

Lo studio di sviluppo Vanillaware e l'editore ATLUS hanno fornito delle nuove informazioni sul gioco di ruolo tattico Unicorn Overlord , parlando in particolare delle attività sociali e dei personaggi principali : Gilbert, Virginia, Berengaria e Aramis.

Attività sociali e nuove immagini

Per quanto riguarda le attività sociali, il giocatore potrà rafforzar ei rapporti tra i personaggi combattendo, pranzando insieme e svolgendo altre attività. La maggiore conoscenza sbloccherà dei dialoghi speciali e farà crescere alcune caratteristiche, quando i personaggi in buoni rapporti combatteranno insieme. Leggiamo come gli sviluppatori hanno spiegato il sistema:

Rapporti

Il livello di affinità tra i personaggi è indicato dalla statistica Rapporto. Quando i personaggi passano abbastanza tempo insieme, il loro livello di Rapporto aumenterà. Alcuni accoppiamenti di personaggi possono anche attivare delle Conversazioni Rapporto speciali.

Bonus di Rapporto

Il Rapporto è principalmente aumentato dall'avere i personaggi nella stessa unità durante le battaglie. Quando si forma un'unità con i personaggi con un alto livello di mutuo Rapporto, si ottiene un bonus Rapporto.

Taverne

Il Rapporto può essere costruito anche condividendo un pasto nelle taverne nelle grandi città murate. Se volessi coltivare l'amicizia di alcuni personaggi, perché non invitarli per un gustoso pasto? Il numero dei partecipanti e la quantità di Rapporto ottenuto varia in base alle portate dei pasti.

Regali

I personaggi assegnati al presidio di una cittadina possono ricevere regali. Alle persone piace ricevere oggetti, e i regali aumenteranno il Rapporto del personaggio di guardia con Alain, soprattutto se il regalo combacia con i gusti del ricevente.

Rituale dell'Alleanza

L'anello dell'unicorno posseduto da Alain ha una controparte nell'anello della fanciulla. Porta al massimo il livello di Rapporto di Alain con un personaggio e potrai sceglierlo per donargli l'anello della fanciulla e attuare il Rituale dell'alleanza, durante il quale entrambi giureranno fedeltà all'altro per sempre. Il numero dei potenziali compagni è molto vasto, ma solo uno verrà scelto...

Vediamo anche una ricca galleria di immagini e artwork tratti dal gioco:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Unicorn Overlord sarà disponibile a partire dall'8 marzo 2024 su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per altre informazioni, leggete il nostro speciale.