Steam: iniziate le offerte invernali sui giochi Square Enix, incluso Final Fantasy 7 Remake

In attesa dei Saldi Invernali di Steam di questo mese, Square Enix ha deciso di mettere in offerta molti giochi del suo portfolio, inclusi anche i giochi della serie Final Fantasy e NieR, che saranno valide fino al 4 gennaio 2024.

Tra i giochi in promozione segnaliamo Final Fantasy 7 Remake al prezzo di 39,99 euro, scontato dunque del 50%. Rimanendo in tema, anche Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è in saldo e potrete aggiungerlo alla vostra raccolta per 29,99 euro.

Se il "chaos" fa al caso vostro, potrebbe interessarvi Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che al momento viene proposto a 23,99 euro, con una riduzione di prezzo del 40%. NieR Replicant invece è disponibile con il 60% di sconto a 23,99 euro, mentre Octopath Traveler 2 è in saldo a 41,99 euro.

Tra i giochi in promozione c'è anche il sorprendente GDR a tinte horror Little Goody Two Shoes di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Potrete acquistarlo a 15,99 euro, scontato del 20%.