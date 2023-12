PS5: 10 regali per far felici i fan PlayStation

In questo articolo vi porteremo a scoprire i regali perfetti da acquistare per rendere felice ogni giocatore PlayStation, sia della precedente che dell'attuale generazione, con idee originali o con oggetti intramontabili di cui ogni utente della nipponica console non può fare a meno.

Abbonamento PlayStation Plus e Gift Card

Le Gift Card per il PlayStation Store sono il jolly per chi non sa che regalo fare a Natale

Partiamo con il regalo meno originale della lista, ma che sicuramente nessun giocatore disdegnerebbe, il jolly per eccellenza quando non si sa cosa regalare per paura di acquistare qualcosa di non gradito e al tempo stesso essere sicuri di fare centro con poco sforzo. Le Gift Card per il PlayStation Store, disponibili in vari tagli di prezzo, sono acquistabili ormai praticamente ovunque in formato cartaceo con codice da grattare o digitalmente sullo store ufficiale.

Se siete in preda all'indecisione, regalare 20, 50 o 100€ da utilizzare nel negozio sono senza dubbio un regalo perfetto, seppur non troppo originale; altresì potrete optare per regalare 3, 6 o 12 mesi di PlayStation Essential o Premium, sia con acquisto digitale che cartaceo, reperibile in ogni catena di negozi di elettronica.