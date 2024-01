MSI annuncia la nuova linea laptop: tre notebook da 18 pollici con focus sull'IA

Caratteristiche tecniche

Il Raider 18 HX A14V mantiene l'estetica del Titan ma non riesce a rivaleggiare in prestazioni

Trattandosi di un dispositivo importante nelle dimensioni ma non nel peso, dispone di sufficiente spazio per ospitare molte porte come due Thunderbolt 4/USB-C, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 e un lettore di schede SD full-size. Ma la più grande peculiarità risiede nel trackpad, completamente illuminato e dall'estetica elegante, capace di donare un look unico a questo mastodontico portatile. Di mastodontico però vi è anche il prezzo che si attesta sui 5000 dollari.

Scendendo di un gradino troviamo lo Stealth 18 AI Studio A1V con display Mini LED 4K da 18 pollici, processore fino all'Intel Core Ultra 9 e NVIDIA GeForce RTX 4090 di NVIDIA, il tutto per un peso complessivo di 2,9 kg. Questo portatile sarà disponibile a partire da 3299 dollari.

Infine vi è il Raider 18 HX A14V, un laptop che pesa circa 3,6 Kg con CPU Intel Core i9-14900HX fino alla quattordicesima generazione e NVIDIA GeForce RTX 4090 mentre Il display è QHD 16:10 (2560 x 1600) da 18 pollici con un refresh rate a 240 Hz. Il costo di questo dispositivo è fissato a 2499 dollari.