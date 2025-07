Indagine UE su Corning e Gorilla Glass: trovato un accordo, Apple resta fuori dal caso

In questi mesi la Commissione Europea ha indagato sul possibile abuso di posizione dominante da parte di Corning, azienda produttrice del vetro protettivo Gorilla Glass. Secondo la Commissione, infatti, Corning avrebbe stipulato degli accordi di esclusiva con pratiche anti-concorrenziali. Per evitare sanzioni, Corning ha accettato di rinunciare a qualsiasi esclusiva. Tuttavia, i vincoli con Apple restano validi, in quanto i prodotti hanno "composizioni speciali" e sono utilizzati solo dall'azienda di Cupertino. Facciamo il punto della situazione.

Corning evita le sanzioni

Le indagini della Commissione Europea si basavano su pratiche anti-concorrenziali. I dubbi riguardano in particolare l'esclusione illegale di produttori rivali, con il conseguente aumento dei prezzi e la riduzione della scelta dei clienti. Corning ha voluto specificare che l'indagine si è conclusa nel migliore dei modi, arrivando a un accordo pacifico, e che la Commissione Europea non ha riscontrato atti illeciti.

Apple ha fatto da spettatrice e, nonostante gli accordi in esclusiva, non è stata coinvolta nell'indagine. La Commissione ha infatti specificato che i prodotti in questione "hanno composizioni speciali e sono utilizzati solo da Apple", quindi non sono oggetto di indagine.

Quali sono, quindi, gli impegni presi da Corning? Prima di tutto, l'azienda rinuncia a qualsiasi esclusività (ad eccezione di Apple, in quanto "i prodotti di vetro di copertura sviluppati da Corning non fanno parte del mercato rilevante"). Inoltre, nell'UE l'azienda non potrà più influenzare la supply chain richiedendo che gli OEM acquistino una certa quantità di prodotti, così come non potrà pretendere da quest'ultimi un acquisto superiore al 50%.