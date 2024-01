Final Fantasy 7 Rebirth: alcune scelte possono rovinare la trama, dice il doppiatore di Cloud

Cody Christian, doppiatore di Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth, ha parlato su Twitter di come alcune scelte possano rovinare la trama di un gioco, specie laddove si vada a sessualizzare ogni singola relazione fra i personaggi come vorrebbero alcuni utenti.

Il riferimento è ovviamente al rapporto fra Cloud, Tifa e Aerith, che sta facendo discutere anche e soprattutto nell'ambito del rifacimento targato Square Enix, nascondendo parecchie insidie appunto sul piano narrativo laddove si decida di cedere a frivole semplificazioni.

"Ci sono persone (Christian usa il termine "shipper", che indica quelli che spingono per una relazione amorosa fra i protagonisti di una serie, ad esempio) che tremano al solo pensiero che un personaggio possa avere dei rapporti importanti con altri personaggi", ha scritto il doppiatore.

"Il bisogno di sessualizzare apertamente ogni relazione può rovinare lo sviluppo di una grande storia", ha concluso Christian.