Starfield, la presenza di sole quattro storie d'amore è positiva, per un veterano di Dragon Age

Come saprete, Starfield avrà soltanto quattro storie d'amore , ossia si potranno intessere dei rapporti sentimentali con soltanto quattro personaggi all'interno del gioco, tutti parte dei compagni reclutabili. Per David Gaider, ex-Bioware e sviluppatore veterano della serie Dragon Age e di quella Baldur' Gate (i due capitoli originali), oltre che di Knights of the Old Republic, si tratta in realtà di una notizia positiva.

Quantità contro qualità

Il punto di vista di Gaider, particolarmente interessante perché proviene da un professionista che ha più volte lavorato in titoli con storie d'amore tra i personaggi, tipo il primo Dragon Age, si inserisce nell'eterno dibattito "qualità contro quantità", ritornato in auge con l'annuncio della durata di Baldur's Gate 3.

"Per me è un'ottima scelta," ha detto Gaider in riferimento alle quattro storie d'amore di Starfield. "Spero che rifletta una mentalità che predilige la qualità alla quantità, almeno dal lato narrativo." Ha spiegato a chi gli ha fatto notare che in Starfield si potranno visitare più di 1.000 pianeti.

Gaider ha poi continuato con una battuta: "A meno che uno non immagini che una storia d'amore sia il tipo di cosa che possa scrivere un'intelligenza artificiale... nel qual caso..."

A chi piacerebbero delle storie d'amore scritte da ChatGPT? Del resto i giocatori sono noti per essere affamati di contenuti, anche di semplici riempitivi che li tengano però impegnati per ore e ore, quindi è difficile fare previsioni in tal senso.

Comunque sia, Gaider ritiene che difficilmente Bethesda possa aver mantenuto elevata la qualità su tutti i fronti: "Ho l'impressione che abbiamo alzato la posta, promettendo qualità su entrambi i fronti... comunque, chiunque abbia giocato ai loro giochi probabilmente saprà cosa attendersi. Continuo a dire che dobbiamo vedere su cosa abbiano spinto. L'idea che possano aver spinto su tutti i fronti è... azzardata."

Per il resto vi ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre 2023 e sarà giocabile su PC e Xbox Series X/S. Sarà lanciato anche su Xbox Game Pass da subito.