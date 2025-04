GTA 5 torna su Xbox Game Pass e arriva per la prima volta su PC Game Pass, ecco quando

Confermando la fuga di informazioni delle scorse ore, Microsoft ha annunciato che presto GTA 5 tornerà disponibile sul catalogo di Xbox Game Pass (Standard e Ultimate) e, per la prima volta in assoluto, sarà disponibile anche su PC Game Pass.

L'approdo nella libreria del servizio della casa di Redmond è fissato per il 15 aprile e rientra dunque nella prima mandata di nuovi giochi della prima metà del mese, che include, tra gli altri, anche South of Midnight, Hunt Showdown 1896, Borderlands 3 e Still Wakes the Deep, giusto per citare alcuni dei più interessanti.