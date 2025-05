Huawei lancia la “Stagione della Novità”: come risparmiare su smartwatch, auricolari e computer

Huawei inaugura la campagna "Stagione della Novità", attiva dal 20 maggio al 16 giugno, con una ricca proposta di prodotti e offerte su tutto l'ecosistema tecnologico . Tra i protagonisti spiccano i nuovi smartwatch Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro, la nuova Watch 5 Series e gli auricolari FreeBuds 6, ma non mancano anche sconti su notebook, tablet e dispositivi già in catalogo. Tutti gli acquisti possono beneficiare di uno sconto del 10% applicando il codice universale AMUTL10 , mentre per alcuni modelli sono previsti voucher specifici che garantiscono riduzioni più consistenti e omaggi extra. Il tutto è disponibile sullo store ufficiale Huawei, con quantità limitate e fino a esaurimento scorte.

I nuovi modelli Watch Fit 4 e Fit 4 Pro si distinguono per un design sottile ed elegante, con schermi AMOLED da 1,82" e 1,97" e luminosità adattiva. Entrambi i dispositivi integrano il sensore TruSeen 6.0 per il monitoraggio avanzato di frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno e livelli di stress. L'autonomia arriva fino a 11 giorni per la versione Pro e 7 giorni per il modello base, con ricarica rapida al 70% in soli 30 minuti. Grazie al codice AMULTFIT40 , il Fit 4 Pro scende da 279€ a 239€ , mentre il Fit 4 passa da 169€ a 129€ . In entrambi i casi è incluso un cinturino extra abbinato.

Altri dispositivi in offerta: smartwatch, tablet e accessori

Durante la promozione, anche altri prodotti Huawei beneficeranno di sconti interessanti, come per esempio lo smartwatch Watch D2, con misurazione della pressione ed ECG, che scende da 399€ a 369€, ulteriormente riducibile a 332€ con il nostro coupon esclusivo AMUTL10, e include in omaggio una bilancia smart e un cinturino aggiuntivo.

Un altro device in sconto è il MatePad 11.5 S, in versione 8+256 GB con tastiera inclusa, che parte da 499€ ma si può acquistare a 386€ applicando il codice universale, con M-Pencil già nella confezione. Un'ottima occasione per chi cerca un dispositivo versatile per studio e lavoro, con display di qualità e accessori integrati.

HUAWEI MatePad 11.5S 8+256

Per usufruire delle offerte basta visitare la pagina ufficiale consumer.huawei.com/it/offer, selezionare i prodotti desiderati e applicare i codici sconto durante il checkout. I voucher specifici garantiscono le riduzioni più significative, ma è sempre possibile utilizzare AMUTL10 per ottenere il 10% extra su qualsiasi articolo che non è già in promozione.

Le offerte sono valide fino al 16 giugno, salvo esaurimento scorte.