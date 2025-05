Un giocatore di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered mostra come fare salti chilometrici nella mappa

Da lì, bisogna eseguire una serie di operazioni che riguardano l'applicazione di debolezza alla magicka, con varie conseguenze che emergono dalla riflessione di questi effetti, in un processo piuttosto complesso.

Si tratta di una situazione che deriva dal concatenamento di una serie di fattori e non dalla normale evoluzione del personaggio: la questione viene spiegata nel dettaglio all'interno del thread specifico su Reddit, ma riguarda l'uso di un'evocazione e una magia di riflesso al 100% , tanto per iniziare.

Un giocatore di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha mostrato in video gli incredibili effetti del potenziamento esagerato dell'atletica all'interno del mondo di gioco, che consentono a un certo punto di effettuare salti di chilometri in giro per la mappa.

Gli incredibili effetti dell'atletica esagerata

Tutte queste operazioni messe insieme evidentemente riescono a creare un glitch che il giocatore ha sfruttato per superare i 15.000 punti di atletica che ovviamente non sarebbero altrimenti raggiungibili in maniera standard.



Con un tale livello di abilità atletica, il giocatore è in grado di attraversare ampie parti della mappa con un singolo salto, cosa decisamente esilarante in un'ambientazione aperta ma che può risultare complicata da gestire in generale.

D'altra parte, come abbiamo visto, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è talmente fedele all'originale da replicare anche diversi bug e problemi vari a cui i fan sono molto affezionati. Di recente, abbiamo anche visto un giocatore passare 6-7 ore a impilare libri, a dimostrazione delle possibilità della fisica del motore di gioco.