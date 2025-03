Cosa giocherete questo fine settimana? Assassin's Creed Shadows, Xenoblade Chronicles X o Atelier Yumia?

In questo senso, l'ultima settimana è stata molto interessante in termini di nuovi giochi arrivati sul mercato. Tra tutti spicca sicuramente Assassin's Creed Shadows , il nuovo capitolo della longeva serie di Ubisoft ambientato nel Giappone feudale. Come spiegato nella nostra recensione , il gioco rappresenta perfettamente le caratteristiche del franchise, sia nel bene che nel male, e si tratta di un'insperienza imperdibile per i fan più sfegatati.

Sono usciti anche due ottimi JRPG

Questa settimana c'è stato anche il debutto di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, la riedizione rimasterizzata dell'immenso JRPG di Monolith Soft e pubblicato originariamente su Wii U nel 2015. Oltre a un comparto grafico tirato a lucido, troviamo anche una colonna sonora riarrangiata, nuovi contenuti tra cui un epilogo e varie modifiche votate a migliorare l'esperienza complessiva. Ve ne parliamo nella nostra recensione di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Alma, uno dei personaggi principali di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Proseguiamo con Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land, il nuovo capitolo della longeva serie di Koei Tecmo e nuovo filone dopo le avventure con protagonista Ryza. Ambientato in un mondo fantasy dove l'alchimia è considerata un tabù e una pratica portatrice di distruzione, il gioco segue le vicende Yumia Liessfeldt, una giovane alchimista che si mette in viaggio per scoprire la verità dietro la caduta dell'Impero Aladissiano, che un tempo aveva prosperato proprio grazie alle arti alchemiche. Come spiegato nella nostra recensione, questo capitolo segna un cambio di rotta importante per la serie, rivelandosi più dark, cupo e maturo, e introducendo diverse novità nel gameplay.

Passerete il fine settimana con uno dei giochi sopracitati oppure vi dedicherete ad altro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.