Gli sconti di primavera del PlayStation Store sono iniziati in anticipo per gli iscritti a PS Plus

Tra gli sconti già attivi agli iscritti al servizio troviamo Call of Duty: Black Ops 6 a 55,99 euro, con uno sconto del 30% per il bundle cross-gen. Rimanendo in casa Microsoft, anche Sea of Thieves è in offerta e potrete aggiungerlo alla vostra raccolta digitale al prezzo di 23,99 euro, anziché i canonici 39,99 euro. Grounded , invece, viene proposto a 19,99 euro.

La prossima settimana il PlayStation Store darà il via agli " Sconti di primavera ", ma gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium possono accedere in anticipo a una selezione delle offerte in arrivo. Vediamo alcuni dei giochi PS4 e PS5 disponibili in promozione.

Le altre offerte in evidenza

Non potevano mancare anche i giochi Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 è scontato del 75% e potrete acquistarlo a 14,99 euro, mentre il primo capitolo viene proposto a 29,99 euro con uno sconto di 20 euro. GTA 5 per PS5 è disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 55%, mentre la raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition viene proposta a 29,99 euro, anziché 59,99 euro. Le nuove offerte del PlayStation Store sono ottime anche per recuperare alcuni dei giochi di maggior successo degli anni scorsi. Ad esempio, Lies of P può essere vostro con il 40% di sconto a 35,99 euro, mentre Assassin's Creed Mirage a 19,99 euro anziché 49,99 euro.

Trovate l'elenco delle promozioni attive sul PlayStation Store a questo indirizzo. Come già accennato in apertura, queste offerte sono valide solo per gli iscritti al PlayStation Plus e rappresentano solo un assaggio degli Sconti di inizio primavera che inizieranno mercoledì prossimo e che saranno disponibili per tutti gli utenti, anche i non abbonati. Inoltre, avete ancora pochi giorni per approfittare delle offerte di marzo del PlayStation Store.