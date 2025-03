PlayStation Store, Mega Marzo: scopriamo le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

È di nuovo Mega Marzo su PlayStation Store: la tradizionale promozione è tornata anche quest'anno, segnando l'arrivo di tantissime offerte sui giochi PS4 e PS5, molti dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. L'iniziativa, valida fino al 26 marzo, ci offre dunque la possibilità di approfittare di alcuni affari davvero interessanti, ma quali sono i migliori? Nell'ottica delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie, God of War Ragnarok tocca nuovamente la cifra più bassa vista finora sulla piattaforma digitale Sony e lo stesso vale per EA Sports FC 25, mentre lo spettacolare Dynasty Warriors: Origins è alle prese con il suo primo sconto in assoluto. Sono inoltre imbattibili le offerte su Dead Island 2, Life is Strange: Double Exposure e The Casting of Frank Stone.

God of War Ragnarok Come accennato in apertura, God of War compie venti anni proprio in questi giorni e Sony ha voluto celebrare l'importante evento anche su PlayStation Store, ribadendo la massima riduzione applicata finora a God of War Ragnarok, che può essere vostro esattamente a metà prezzo o ancora meno: 39,99€ anziché 79,99€ per la versione PS5 e 29,39€ anziché 69,99€ per la versione PS4, risparmiando rispettivamente il 50% e il 58%. Ambientato tre anni dopo rispetto agli eventi del precedente capitolo, Ragnarok mette Kratos e suo figlio Atreus di fronte al leggendario crepuscolo degli dei norreni e alle sue terribili conseguenze sulle terre del nord e non solo, portando sullo schermo anche lo spettacolare confronto fra l'ex Fantasma di Sparta e il potentissimo Thor, il dio del tuono. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione di God of War Ragnarok, il gioco può contare su di un sistema di combattimento ancora più solido e convincente, caratterizzato da mille sfaccettature e da una varietà di nemici superiore, arricchita dalla presenza di numerosi mini-boss che mantengono alto il livello di sfida. Una sequenza di combattimento di God of War Ragnarok Benché strutturalmente la formula sia estremamente simile a quella utilizzata in God of War e la narrazione utilizzi un tono spesso più leggero e scanzonato, il pacchetto si conferma davvero corposo e le sequenze di grande impatto non mancano, andando a disegnare il quadro di un sequel assolutamente all'altezza delle aspettative.

EA Sports FC 25 Grazie agli sconti del Mega Marzo, EA Sports FC 25 tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: appena 23,99€ anziché 79,99€, per un risparmio che raggiunge in questo caso il 70%. Se dunque avevate rimandato finora l'acquisto del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts, è arrivato senz'altro il momento di recuperarlo: difficilmente scenderà più di così. Un'azione di gioco in EA Sports FC 25 Dal punto di vista contenutistico, quest'ultima edizione offre la tradizionale, enorme quantità di modalità e stipulazioni, con il ritorno del celebre Ultimate Team, le rinnovate Carriera Allenatore e Carriera Giocatore, l'interessante Club con le sue tante novità e l'inedita modalità Rush, che consente di cimentarsi con partite cinque-contro-cinque all'insegna della velocità e della spettacolarità. Il gameplay non introduce chissà quali migliorie rispetto al recente passato, confermandosi solido e divertente, ma la nuova tecnologia FC IQ va effettivamente a donare spessore al comparto strategico dell'esperienza e a differenziare il comportamento dei giocatori in base alle rispettive controparti reali, consegnandoci una simulazione più accurata e interessante. Una delle esultanze di EA Sports FC 25 Tecnicamente, infine, c'è poco da discutere: se avete letto la nostra recensione di EA Sports FC 25 saprete già che il gioco mette in campo una grafica straordinaria, capace di raggiungere un grado di realismo eccellente grazie al lavoro svolto sulle animazioni, sui dettagli generali e sulla corrispondenza dei volti dei giocatori, ormai indistinguibili da una fotografia.

Dynasty Warriors: Origins Prima promozione in assoluto su PS Store per Dynasty Warriors: Origins, il capitolo che ha rinnovato in maniera importante la saga targata Koei Tecmo e che potete acquistare approfittando di uno sconto del 20%, che porta il prezzo del gioco a 63,99€ anziché 79,99€: non una riduzione sostanziale, è chiaro, ma una spintarella per chi magari aveva in mente di effettuare l'acquisto al lancio e ha poi dovuto rimandare. Una spettacolare sequenza di Dynasty Warriors: Origins Se avete letto la nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins, saprete già che ci troviamo di fronte a una sostanziale rilettura delle meccaniche tradizionali del franchise, che si presenta ora forte di un gameplay molto più interessante, caratterizzato da un grado di sfida finalmente dignitoso e da dinamiche dotate di un maggior spessore durante le battaglie uno-contro-mille tipiche dei musou.

Dead Island 2 Grazie agli sconti del Mega Marzo, anche Dead Island 2 ha toccato il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, nella fattispecie 19,99€ anziché 49,99€: un taglio del 60% che strizza l'occhio a chiunque fosse incuriosito dal divertente action survival di Sumo Digital, che ha visto la luce dopo uno sviluppo che definire travagliato è poco. Il nostro personaggio affronta gli zombie in Dead Island 2 La freschezza e lo stile dei due episodi sviluppati da Techland magari sono ormai un lontano ricordo e qui si pecca un po' sul fronte della varietà e dello spessore, ma se stavate cercando un'avventura coinvolgente, estremamente sanguinolenta, con una bella storia e zombie resi in maniera pressoché perfetta, sarebbe un peccato passare oltre. Avete letto la nostra recensione di Dead Island 2?

Life is Strange: Double Exposure Pubblicato lo scorso ottobre, Life is Strange: Double Exposure segna il ritorno di Max, la protagonista dell'originale Life is Strange, che si ritrova alle prese con l'improvvisa scomparsa di una sua amica e decide di sfruttare nuovamente i suoi poteri per tornare indietro ed evitare che venga uccisa, ma finisce per creare inavvertitamente un portale fra due diverse realtà. Max in Life is Strange: Double Exposure Con la nuova promozione, il gioco tocca la cifra più bassa finora su PS Store: 35,99€ anziché 59,99€, con uno sconto del 40% che potrebbe senz'altro convincere gli scettici a immergersi nuovamente nelle atmosfere dell'avventura narrativa di Deck Nine Games, che abbiamo trovato eccellente: per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Life is Strange: Double Exposure.