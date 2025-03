Il nuovo trailer di inZOI offre un tour della metropoli di Dowon City

Stagioni e meteo dinamico

Il video mostra anche l'alternarsi delle stagioni, il meteo dinamico e il ciclo giorno/notte. Ad esempio, all'inizio vediamo il personaggio passeggiare in una giornata soleggiata tra strade decorate con ciliegi in fiore tipici della primavera, per poi assistere a un forte temporale e infine vedere un parco e i vicoli illuminarsi al calare della notte.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che inZOI sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 28 marzo. A questo proposito, giusto pochi giorni fa sono stati svelati i requisiti di sistema, dai minimi a quelli più alti. Successivamente il titolo di Krafton arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma non è stata ancora indicata una finestra di pubblicazione.