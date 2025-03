Su Steam sono inziati i saldi di primavera di PlayStation, da Helldivers 2 a God of War: Ragnarok

Tra i titoli più recenti, segnaliamo Ghost of Tsushima: Director's Cut , ora in promozione a 40,19 euro, anziché 59,99 euro, God of War: Ragnarok a 47,99 euro scontato del 20% e Lego Horizon Adventures a 46,19 euro con uno sconto del 34%. Anche gli altri giochi della serie Guerrilla Games sono in promozione: Horizon Zero Dawn Remastered viene proposto a 39,99 euro mentre Forbidden West a 40,19 euro.

Non solo i Saldi Primaverili di Valve, anche tanti publisher hanno lanciato su Steam un gran numero di offerte. Tra questi c'è anche Sony che propone i giochi dei PlayStation Studios approdati su PC a prezzi scontati. Vediamo alcune delle offerte in evidenza.

Le altre offerte in evidenza

Troviamo anche diversi giochi scontati del 50% prezzati 29,99 euro, tra cui The Last of Us Parte 1, Ratchet & Clanck: Rift Apart, Returnal e Marvel's Spider-Man: Remastered. Le promozioni includono anche la serie Helldivers. Il primo capitolo è al prezzo stracciato di 3,99 euro, mentre Helldivers 2 viene proposto a 31,99 euro, con un piccolo sconto del 20%.

Kratos in God of War: Ragnarok

Trovate queste e le altre offerte dei saldi primaverili lanciati da PlayStation su Steam a questo indirizzo. Saranno attive fino al 20 marzo. Come accennato in apertura, al momento ci sono molti altri giochi in offerta sullo store di Valve in occasione della primavera.