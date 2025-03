Sono iniziati i Saldi Primaverili di Steam, con migliaia di giochi in offerta

Valve ha dato inizio oggi ai Saldi Primaverili di Steam, che come da tradizione vogliono mettere a rischio i vostri risparmi con migliaia di giochi PC in forte sconto, per tutti i generi e i gusti. Vediamo alcune di quelle disponibili in evidenza.

Partiamo con Diablo 4, che ora potrete acquistare quasi alla metà del prezzo. L'action GDR di Blizzard viene proposto a 27,49 euro con uno sconto del 45%. Invitante anche l'offerta su Warhammer 40.000: Space Marine 2, ora acquistabile a 38,99 euro con il 35% di sconto, un'ottima occasione per recuperarlo in vista del terzo capitolo, annunciato giusto pochi minuti fa.